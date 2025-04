Ippon 2, Marta Buono ai piedi del podio agli Assoluti di Karate

Grande gara per gli atleti della Ippon 2 ai Campionati Italiani Assoluti FIJLKAM che si sono svolti lo scorso fine settimana al Lido di Ostia. Marta Buono, dopo un susseguirsi di incontri entusiasmanti, è arrivata a disputare la finale per il bronzo, nella categoria fino a 68 kg, conquistando un valoroso quinto posto.

Al primo turno, Buono si è subito confrontata con l’atleta olimpionica della Nazionale Italiana, Silvia Semeraro, contro la quale, pur dimostrando di essere all’altezza, ha perso di misura solo per una tecnica. Quando l’avversaria Semeraro ha raggiunto la finale, per l’atleta biellese è iniziata una nuova gara poiché, ripescata, ha vinto tutti i combattimenti approdando alla finale per il bronzo. Determinazione e spettacolo nell’ultimo combattimento contro la forte atleta veneta, ma purtroppo, ad un secondo dalla fine, sul 5/4, è stata negata la tecnica che avrebbe dato a Buono la vittoria.

Filippo Mosca, nella categoria dei 75 kg, ha vinto il primo turno contro un atleta campano ma si è fermato al secondo, battuto da un forte atleta siciliano che ha conquistato il bronzo. Rammarico per la medaglia sfuggita per un soffio, ma grande soddisfazione per il Maestro Feggi che ha seguito i suoi ragazzi in un contesto di alto livello a confronto con i migliori atleti italiani, rilevandone un atteggiamento positivo e una buona preparazione. Presente anche Alessandro Demargherita che ha collaborato con i compagni durante la fase di attivazione pre-gara.

Grandi emozioni anche per i compagni di allenamento che, da remoto, hanno seguito la gara trasmessa in diretta per tutti i 3 giorni sul canale della FIJLKAM.