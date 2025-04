Ironbiella, weekend di gare e grandi prove: ecco come sono andate

Una splendida giornata di sole è stata la migliore cornice possibile…. , perché a Imola in questo weekend c’è stato il Campionato Italiano di Duathlon Sprint , settima edizione della manifestazione organizzata da Imola Triathlon. Partenza dalla Variante Bassa con direzione contraria per i primi 5 km di podistica, con escursione al Parco delle Acque Minerali. Quindi 20 km in bici, quattro giri in senso antiorario, quindi gli ultimi 2,5 km a piedi nel Parco con rientro in Autodromo e arrivo sul rettilineo principale.

All’interno della manifestazione si assegnano i titoli italiani uomini e donne. Proprio le donne Ironbiella sono state splendide protagoniste nelle gare individuali con due Podi - Seconda M 2 Angela Fogarolli e Terza M 1 Jennifer Paglia. Il fine settimana si è poi concluso per gli Age Group con la Coppa Crono dove Ironbiella si è confermata ai vertici anche nella gara a squadre conquistando uno splendido terzo posto, Giulia Marchesoni Jennifer Paglia e Angela Fogarolli tutte e tre specialiste delle lunghe distanze del Triathlon e del Running con tanta generosità e disponibilità si sono messe a disposizione di una distanza non del tutto appropriata alle loro caratteristiche ma il risultato è stato straordinario!

Andrea Spezzano, Luca Perotto, Filippo Pellanda, Alberto Disanto, Alberto Angelino hanno fatto parte degli ironbiellesi che hanno preso parte alle manifestazione. Esordio per Luca Perotto e ritorno alle gare per Alberto Disanto, si confermato invece ad ottimi livelli Filippo Pellanda. Andrea Spezzano sempre presente oramai alle competizioni della multi disciplina con i colori sociali con tanta energia e positività!