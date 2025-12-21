Piatto, tanti runners in ricordo di Paolo Botta FOTO e VIDEO

Si è svolto nella mattinata di oggi, domenica 21 dicembre 2025, un appuntamento carico di significato che ha unito sport e memoria. I Tapa Run, che hanno promosso l'evento, sono stati affiancati per l'occasione da una delegazione di atleti dello Splendor Cossato, rendendo omaggio a Paolo Botta con un allenamento collettivo lungo i sentieri che lui tanto amava.



Il ritrovo ha avuto luogo alle 9:30 presso il lavatoio della frazione Serralunga, un luogo simbolo dell'impegno di Paolo, che lo aveva ristrutturato con grande passione. Qui, i circa 40 partecipanti si sono stretti attorno alla moglie Miranda e ai figli Elisa e Luca. Particolarmente toccante è stato il discorso pronunciato da Elisa proprio davanti al presepe del lavatoio, dove ha ricordato la dedizione del padre per la sua comunità e la sua profonda passione per la corsa, rievocando i racconti emozionati delle sue avventure in gara.

Subito dopo la partenza, la "sgambata" ha previsto una sosta solenne al cimitero di Piatto: sono stati deposti dei fiori e ogni runner ha potuto dedicare un pensiero personale e un momento di raccoglimento alla figura di Paolo.



Il percorso di circa 7 chilometri si è concluso con il ritorno a Serralunga, dove i residenti hanno allestito un caloroso ristoro. Tra panettone, spumante, bibite e torte artigianali — che sono andate letteralmente a ruba — la mattinata si è chiusa in un clima di profonda condivisione. Nonostante la solennità del momento, questo non è stato l'ultimo impegno dell'anno: i Tapa Run saranno infatti i promotori della tradizionale "sgambata" di Santo Stefano, prima della fine della stagione.