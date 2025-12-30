Lascia l’auto in officina e cammina in tangenziale: multato

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri mattina, lunedì 29 dicembre, intorno alle 10,20 lungo la superstrada in corso Lago Maggiore, in direzione Cossato, dove è stata segnalata la presenza di una persona che camminava a piedi sulla carreggiata.

L’allarme è scattato dopo una chiamata al 118, che ha immediatamente informato i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo segnalato e proceduto alla sua identificazione.

Si tratta di un uomo classe 1981, residente fuori regione. Secondo quanto accertato, l’uomo aveva lasciato la propria autovettura presso una concessionaria per un intervento di manutenzione e si stava spostando a piedi lungo la tangenziale, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli automobilisti in transito.

L’uomo è stato sanzionato per l’attraversamento del ponte della tangenziale. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per persone o veicoli.