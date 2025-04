Nuoto, Pietro Remorini torna sul tetto d’Italia

Pietro Remorini da applausi ai Criteria Invernali di Riccione, il Campionato Italiano giovanile invernale.

Per il nuotatore biellese classe 2008, allenato dal tecnico Riccardo Mosca e tesserato per il team In Sport Rane Rosse, un incredibile bottino di 6 medaglie, con quattro titoli italiani, due individuali nei 200 dorso e nei 200 delfino juniores, due in staffetta nella 4x100 mista e nella 4x200 stile libero juniores.

Oltre ai due argenti conquistati nei 50 e nei 100 dorso.

Non solo Remorini

Non solo Pietro Remorini tra gli atleti biellesi delle Rane Rosse protagonisti a Riccione. Il migliore è stato Alessandro Raichert, undicesimo nei 100 e settimo nei 200 delfino ragazzi 2009. Raichert anche ottavo nella 4x200 stile libero ragazzi.

Eccellente prestazione per l’esordiente Tommaso Albanese, quindicesimo nei 400 misti ragazzi 2011. Luca Di Lonardo ventesimo nei 50 dorso cadetti. Bogdan Edoardo Chiriac diciottesimo nei 50 e venticinquesimo nei 100 dorso juniores 2008. Leonardo Picariello ottavo nella 4x200 stile libero ragazzi, ventunesimo nei 200 misti, trentesimo nei 200 rana, ventiquattresimo nei 100 rana ragazzi 2010. Edoardo Trivero Boli trentatreesimo nei 200 rana, diciannovesimo nei 400 misti ragazzi 2010.

Il commento finale sui Criteria è del tecnico Riccardo Mosca: «Sono soddisfatto per il rendimento globale della squadra. Abbiamo conquistato una medaglia individuale nel settore femminile con Sofia Pranio, il miglior risultato del nostro team negli ultimi anni. Ci auguriamo che il suo bronzo possa servire da “traino” per le compagne in questa e nelle prossime annate. Pietro si è confermato tra i migliori in Italia della sua categoria, dal resto della squadra abbiamo avuto ottime prestazioni da parte di alcuni atleti, normali da parte di altri, in un contesto che, bisogna ricordarlo, è sempre estremamente competitivo e complicato».