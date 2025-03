Sfide e gare al Golf Club Cavaglià, Oscar Cocchini vince il Trofeo d’Inverno 2025 FOTO

Sabato al Gc Cavaglià si è svolta la premiazione del Trofeo d’Inverno 2025 che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del nostro Pro-Shop, ha messo in palio dei premi importanti. Oscar Cocchini si è aggiudicato il Trofeo e un GPS Bushnell Phantom 3 di ultima generazione spettante al 1° netto della classifica del circuito (data dalla somma dei migliori 4 score sulle 5 gare disputate tra gennaio, febbraio e marzo), mentre il migliore del ranking lordo Simone Bucino ha vinto una sacca Mizuno. Nella graduatoria netta 2° Mario Protto e 3° Francisco De Sousa.

Grande successo di partecipazione domenica al Gc Cavaglià per la “Coppa dei Tatà by Ceramica Derby” che ha visto in azione 104 giocatori impegnati in una gara con formula louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche. I migliori sono stati premiati con artistici oggetti artigianali legati alla tradizione valdostana.Nel lordo successo di Massimo Stesina/Elena Rossi con 40 punti. Nel netto vittoria di Marco Attilio Crespi/Anna Poiani con 45, seguiti al 2° posto da Lorenzo Paravella/Simona Rosazza Gianin con 45 e al 3° da Piero Ceresa/Lucio Salogni con 45. Prima coppia mista Luigi Ruggiero/Raffaella Casalino con 42. Primo Dream Team Pierfranco Cena/Silvano Sussetto con 41.

Sabato al Golf Club Cavaglià si è giocata la tappa del circuito con finale nazionale e internazionale Apart Revolution Tour (18 buche Stableford, 5 categorie) con al via oltre 80 partecipanti.Premiati. 1a categoria: 1° Netto Paolo Schellino Cavaglià 36, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 31. 2a categoria: 1° Netto Enrico Pinton Ciliegi 38, 2° Netto Francisco De Sousa Cavaglià 34. 3a categoria. 1° Netto Davide Tovo Margara 37, 2° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 36. 4a categoria: 1° Netto Domenico Perone Cavaglià 44, 2° Netto Dimitri Pregnolato Gressoney 40. 5a categoria: 1° Netto Francesco Girardi Cavaglià 39, 2° Netto Federico Alessio Cavaglià 38. Nearest to the pin. Buca 6: Bongianino Cristiano m. 2,96. Buca 9: Girardi Francesco m. 1,29. Buca 15: Scarsetti Roberto m. 2,15.