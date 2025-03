L'associazione Il Groviglio organizza per il 6 aprile una camminata Rainbow da Candelo alla Baraggia, una giornata in mezzo alla natura, condividere il percorso per il piacere di stare insieme.

Prenotazioni entro il 4 aprile al numero 334. 7097367 dopo le 19.

Si consigliano scarpe comode e bastoncini da escursionismo.

Il ritrovo è alle 9,30 a Candelo presso il parcheggio del Polivalente