Biella fuori da Iris, Foglio Bonda e Barresi: “Serviva una maggiore riflessione"

“Il nostro mandato è iniziato all’insegna di una parola: metodo. E questo metodo è stato assente anche nella delicata decisione di recedere dal Consorzio IRIS, sulla quale non c’è stato un coinvolgimento adeguato del territorio e una gestione graduale e condivisa del processo.

Durante il consiglio comunale abbiamo presentato molti emendamenti volti, appunto, a una maggiore riflessione che ponesse al centro il bene dei cittadini di tutto il territorio e non solo di quelli residenti a Biella.

I nostri primi emendamenti hanno richiesto di rinviare almeno di un anno l’esercizio del recesso, ma su questo aspetto c’è stata chiusura totale. Abbiamo poi chiesto che si evidenziasse l’impegno alla leale collaborazione con il c.d.a. di IRIS, sia per mantenere elevato e uniforme il livello delle prestazioni fornite ai cittadini, sia per risolvere in modo condiviso e non penalizzante tutte le questioni che si porranno nel processo di divisione dei due ambiti. Silenzio assordante su questi temi, che evidentemente non sono al centro degli interessi della maggioranza che guida la nostra città, la quale pare non essere preoccupata per la rottura del legame territoriale da parte del capoluogo, affossando così la visione di ‘città diffusa’.

Il decimo emendamento che abbiamo presentato, forse uno dei più importanti, sottolineava l’impatto economico del recesso da IRIS sugli altri comuni. Infatti, l’aspetto economico del recesso della città capoluogo assume un peso rilevante, e avremmo voluto che esplicitamente la delibera affermasse che avremmo lavorato per non rischiare che gli altri Comuni del Consorzio subissero delle penalizzazioni. Emendamento bocciato, come tutti gli altri, con la scusa che siamo sicuri che per IRIS non ci sarà alcun problema.

Speriamo che in questi 21 mesi, il tempo necessario che lo Statuto di IRIS concede per arrivare al recesso effettivo, le cose possano cambiare e monitoreremo perchè effettivamente così possa essere” questo il commento di Andrea Foglio Bonda (Buongiorno Biella) e Teresa Barresi (Costruiamo Biella).