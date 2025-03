Iris, giorni caldi tra assemblea per la nomina del presidente e in consiglio a Biella

Giorni caldi a Biella per Iris. Oggi martedì 25 marzo è in calendario l'assemblea per l'elezione di Paolo Robazza presidente, mentre domani, mercoledì 26 marzo, in consiglio comunale a Biella tra gli argomenti di cui si parlerà ci sarà l'uscita del Comune da Iris.

Per quanto riguarda il consiglio, diversamente dalle convocazioni degli ultimi anni la seduta sarà alle 9, al mattino.

"La città di Biella ha avviato l’iter amministrativo necessario affinché la Regione, nell’ambito del processo di definizione degli Ambiti Territoriali Sociali regionali, riconosca il nostro Comune come Ambito, sanando così l’anomalia di gestione ibrida della funzione sociale, assunta direttamente e in forma autonoma per alcune materie e delegata per altre al Consorzio Iris, rappresentando un unicum nella nostra Regione", aveva esordito attraverso una nota il Comune a inizio mese. Una decisione che per essere definitiva dovrà avere anche il via libera dal consiglio, e la discussione è in calendario proprio domani 26 marzo.

Diverse anche le interrogazioni in calendario che avranno come argomento la Protezione Civile, commercio, abbandono di rifiuto e piste ciclabili.