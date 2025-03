Uscita di Biella dall'Iris, la minoranza a Gaglianico chiede la convocazione di un consiglio

Il gruppo consigliare "Il popolo di Gaglianico" chiede al proprio Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco Paolo Maggia la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario con unico argomento Iris.

Dietro a questa richiesta la scelta del Comune di Biella di uscire dal consorzio.

"ln alcuni interventi pubblici - scrivono in una nota i consiglieri del gruppo - ,è stato sostenuto che il recesso della Città di Biella dal Consorzio, possa generare gravi disservizi e criticità per gli utenti dei restanti Comuni".

In particolare, il gruppo chiede che il Sindaco relazioni il Consiglio su quali siano le posizioni e le iniziative che l'Amministrazione Comunale intenderà intraprendere in caso di recesso della Città di Biella dal Consorzio IRIS, anche in ragione del fatto che, tra i 40 Comuni aderenti al Consorzio, il Comune di Gaglianico insieme a Candelo, Mongrando e Occhieppo inferiore risultano principali "azionisti"; Quali siano stati gli sviluppi e le argomentazioni trattate nell'assemblea straordinaria del 11 marzo 2025; Chi, l'Amministrazione Comunale, intenderà sostenere o vorrà proporre, per la formazione del nuovo CAD del Consorzio, visto le imminenti elezioni del nuovo organo amministrativo.

Mentre all'Assessore competente si chiede invece che relazioni su: i servizi che il Consorzio, in questi anni, ha prestato per i cittadini di Gaglianico e se vi sia corrispondenza tra i dati rendicontati dal Consorzio e i servizi realmente prestati".