La vicenda di Biella che esce dall'Iris scuote anche Mongrando

La minoranza in comune a Mongrando interroga il Sindaco e l'assessora competente sulla scelta di Biella di uscire dal consorzio Iris.

Nel documento "Mongrando in Comune" fa riferimento a un commento sui social nel quale la Vice Sindaca Simona Coda plaudirebbe la scelta del Comune di Biella: "Considerato che la scelta del Sindaco di Biella e della sua Maggioranza ha scatenato un dibattito pubblico senza precedenti - scrivono nel documento per il quale chiedono risposta orale durante il prossimo Consiglio Comunale -, l'amministrazione di Mongrando condivide, quindi, la scelta della Città di Biella di uscire dal Consorzio Iris con tutto ciò che ne conseguirà?".

Nella stessa interrogazione i consiglieri Luisa Nasso e Antonio Filoni chiedono anche se Mongrando intenda seguire la stessa linea di Biella e nel caso, come intenderà in futuro gestire i servizi sociali attualmente in gestione ad IRIS.