Biella Rugby a difesa dell’argento: domenica l’incontro con Petrarca Padova

Il meteo promette sole e temperature primaverili, a Biella arriva Petrarca Padova, seconda squadra dei blasonati Neri del campionato Elite, Benettin promette un grande spettacolo, nessuna scusa, alle 15.30 domenica vi aspettiamo tutti al campo di via Salvo D’Acquisto per sostenere la prima squadra gialloverde!

Biella Rugby sarà impegnato a difendere il secondo posto della classifica e l’orgoglio ferito dopo la sconfitta subita domenica a Verona. Un po’ di orgoglio verrà portato sul campo dallo stesso coach Benettin che si troverà opposto alla sua squadra di formazione e a tanti vecchi amici. Per gli avversari, reduci dalla brillante vittoria contro Milano, sarà l’occasione per performare al massimo cercando di dimenticare la serie di sconfitte che l’hanno preceduta.

Allo scontro diretto nel girone di andata, tra Biella e Petrarca era finita in parità con il punteggio di 10-10.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Veniamo dalla partita con Verona, è terminata con una sconfitta che ci ha costretti a riflettere. Non abbiamo performato come volevamo, ma fortunatamente siamo già prossimi al weekend che ci permetterà di rimediare. Padova, i nostri prossimi avversari, sono una grande squadra e vengono da un’ottima partita contro Milano. All’andata non siamo andati oltre il pareggio in una partita dove le condizioni meteo hanno influito moltissimo sul rendimento. Domenica invece è previsto bel tempo, un dettaglio che permetterà di esprimere al meglio il vostro gioco, ma sappiamo che sarà dura perché Padova ha un’ottima squadra che non guarda alla classifica, ma punta a giocare al meglio ogni partita. Hanno una grande tradizione di rugby alle spalle e ad ogni appuntamento riescono a riversarla sul capo. Speriamo ci sia tanta gente a fare il tifo per noi, i ragazzi devono mentalmente uscire dalla zona comfort dei playoff già raggiunti, davanti al loro pubblico si sentiranno stimolati a dare il meglio”.

Kick off alle ore 15.30 .

Serie A girone 1. XVI giornata – 29.03.2025. Rugby Verona – UR Capitolina. 30.03.25. Parabiago - Cavalieri Prato; Cus Torino – Paese; Biella Rugby – Petrarca Padova; Avezzano – Rugby Milano.

Classifica. Parabiago punti 65; Biella Rugby 53; Rugby Paese 52; Verona 49; Petrarca Padova 42; Cus Torino e UR Capitolina 33; Cavalieri Prato Sesto 28; Avezzano 24; Rugby Milano 18.