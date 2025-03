Corse solidali a Biella, ecco il calendario condiviso: un'iniziativa targata Tapa Run

Grazie all’iniziativa di Tapa Run Biella, con il patrocinio del Coni e di Sport e Salute e con la collaborazione della Fidal Piemonte, è stato concordato un calendario unico delle corse solidali sul territorio biellese.

L’obiettivo è quello di favorire la massima partecipazione degli amanti del cammino e della corsa alle iniziative benefiche, evitando sovrapposizioni e valorizzando ogni evento. Le corse solidali biellesi rappresentano un importante strumento di supporto per numerose associazioni del territorio, che attraverso lo sport raccolgono fondi per le proprie attività e finalità sociali. “L’esigenza di coordinare il calendario nasce dalla volontà di ottimizzare la partecipazione e la visibilità di ogni evento, affinché tutte le associazioni coinvolte possano beneficiare al massimo della generosità e dell’entusiasmo dei partecipanti” sottolineano gli organizzatori.

Per incentivare la partecipazione, è stato elaborato il “Passaporto Solidale”, un documento individuale su cui verranno apposti i bollini o timbri per ogni corsa o passeggiata a cui si partecipa. In totale, le corse solidali previste sono 19 e l'obiettivo minimo per entrare in classifica è partecipare ad almeno 10 eventi entro il 31 dicembre 2025. Chi raggiungerà il traguardo delle 10 partecipazioni dovrà inviare via Whatsapp a Mario De Nile una foto fronte retro del proprio passaporto solidale, aggiungendo nome e cognome.

Al termine dell'iniziativa, verrà assegnato un riconoscimento speciale e chi avrà partecipato al maggior numero di manifestazioni. Inoltre, è previsto un evento conclusivo, in data da definire, per celebrare la solidarietà biellese e tutti coloro che avranno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Per facilitare la comunicazione e la condivisione delle esperienze, è stata creata su Facebook la pagina ufficiale ”Corse solidali biellesi”, dove verranno pubblicati aggiornamenti, foto e informazioni sugli eventi. Gli appassionati potranno seguire l'iniziativa e interagire con l'hashtag #corsesolidalibiellesi. Grazie a questa sinergia, la comunità biellese potrà continuare a correre non solo per il benessere personale, ma anche per un bene più grande: la solidarietà.

Di seguito, il calendario dettagliato con le informazioni degli eventi:

9 marzo – Vigliano Biellese – Corsa della Donna

29 marzo – Biella – Reni in cammino – Associazione A.MA.RE Biella

12 aprile – Biella – Oremo Run – Associazione Oremo Run

27 aprile – Biella – Camminata FAI – Associazione FAI Biella

18 maggio – Biella – Amici dell’Ospedale Run -Associazione Amici Ospedale

7 giugno – Biella – StraBiella – Croce Rossa Biella

20 luglio – Valdilana – Impazza la corsa – A.P.D. Pietro Micca Run

31 agosto – Candelo – Corsa per l’Autismo – Associazione Atletica Candelo

5 settembre – Benna – Camminata di Benna – Associazione Sport Folclore Benna

7 settembre – Biella – Il Biellese di corsa – A.I.S.M. Biella

12 settembre – Biella – Corsa della Lana – M.P.S. E.P.S.

14 settembre – Biella – Corsa della Speranza – Fondo Edo Tempia

20 settembre – Biella – La Stracada – Rotaract Biella

26 settembre – Biella – Pigiama Run – LILT Biella

28 settembre – Biella – La corsa al Gorgomoro a coppie – Croce Rossa Biella

8 dicembre – Candelo – Corsa degli Elfi – Associazione Atletica Candelo

13 dicembre – Gaglianico – Un Kilometro per Teltehon – A.S. Gaglianico 1974

14 dicembre – Biella – Corsa Babbi Natale – Fondo Edo Tempia

26 dicembre – Biella – Sgambata di Santo Stefano – Associazione TAPA RUN Biella

Per ulteriori informazioni e per consultare il calendario aggiornato, è possibile contattare il numero 389 8058947 o visitare i canali ufficiali delle associazioni coinvolte.