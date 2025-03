L’anteprima del FASSONA DAY all’iMEAT unisce tutti i protagonisti della Razza Piemontese all’insegna dell’evoluzione del settore

Dopo il grande successo del “Trionfo della Fassona Piemontese” dello scorso maggio, Vigliano d’Asti ha messo a punto un format-evento che mira a creare dibattito, approfondimento scientifico, divulgazione verso il grande pubblico, aggregazione del settore e aggiornamento professionale, propedeutici a favorire un riposizionamento di mercato della pregiatissima Razza Piemontese, al centro della prima edizione del FASSONA DAY, in programma domenica 4 maggio a Vigliano d’Asti.

La manifestazione, organizzata dall’attivissima APS Vigliano in collaborazione con il Comune di Vigliano d’Asti, ha promosso un’importante anteprima in occasione della nona edizione dell’iMEAT di Modena, l’unica fiera internazionale dedicata al mondo della carne (e partner dell’evento viglianese), che ha visto la partecipazione ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Un evento molto sentito, che ha avuto il privilegio diad un unico tavoloe la potente case-history del(Cn), da cui ha preso vita l’omonima, accanto a voci autorevoli al pari del, luminare di etica e sostenibilità degli allevamenti, del docente di scienze sensorialidi IASA e di, founder del progetto-portale

Un talk in modalità “ibrida” (on e off line), moderato con energia, preparazione ed eleganza dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa, mente e volto di “LIVE.IT”, il format in diretta streaming sui trenta quotidiani web del gruppo editoriale Monrenews che, in occasione dell’evento di Modena, ha già raggiunto 300 mila utenti tra le visualizzazioni del web e quelle dei social network.

All’anteprima del FASSONA DAY sono intervenuti:

Franco Serra

Presidente dell’APA di Asti, anche in rappresentanza dell’ARAP Piemonte e Liguria

Prof. Giuseppe Pulina

Ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti all’Università di Sassari (in collegamento)

Gian Paolo Braceschi

Panel leader dell’International Academy of Sensory Analysis e del Centro Studi Assaggiatori di Brescia

Giuliano Marchesin

Direttore dell’AOP Italia Zootecnica e del Consorzio Sigillo Italiano

Fabio Carosso

Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte

Livio Negro

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Dario Perucca

Presidente della Confraternita della Battuta al Coltello

Alessandro Filippa

Direttore commerciale di Coalvi

Giovanni Gai

Presidente dell’APS Vigliano

Roberto Dellavalle

Presidente di Confartigianato Asti

Appuntamento domenica 4 maggio a Vigliano d’Asti.