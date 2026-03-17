Tre atlete della scuola Dance4 di Biella al Butterfly Evolution, nella foto di Alberto Barbera, Angelica Barbera, Il coach Alessandro Schiapparelli e Jeannette Moda

Ottimi risultati per tre giovani atlete danzatrici e performer della scuola Dance4 di Biella, diretta da Emily Angelillo, che hanno partecipato al Butterfly Evolution, concorso nazionale interamente dedicato alla danza aerea, svoltosi a Cesena il 15 marzo 2026.

Il Butterfly Evolution rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per chi pratica questa disciplina artistica e sportiva, offrendo agli atleti l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria specializzata e di confrontarsi con performer provenienti da diverse scuole italiane.

La danza aerea è una disciplina che unisce elementi di danza, acrobatica e teatro, eseguita sospesi in aria grazie all’utilizzo di attrezzi come cerchio aereo e tessuti aerei. Le coreografie richiedono forza, coordinazione, tecnica e grande capacità interpretativa, trasformando l’esibizione in una vera performance artistica.

Tra le protagoniste della competizione anche tre atlete della scuola Dance4 di Biella, che hanno ottenuto importanti piazzamenti nelle rispettive categorie.

La giovanissima Angelica Barbera, 9 anni, alla sua prima partecipazione a una competizione, ha conquistato il terzo posto nella categoria Artistic Amatori Junior (8–12 anni) di cerchio aereo, distinguendosi per eleganza, precisione e presenza scenica.

Secondo posto invece per Jeannette Moda, 20 anni, nella categoria Artistic Professional di cerchio aereo, grazie a una performance di grande intensità e alto livello tecnico, che ha saputo unire forza, controllo e forte espressività artistica.

Sul podio anche Adelaide Gindro, 16 anni, alla sua prima partecipazione a una competizione, che ha ottenuto il terzo posto nella categoria Artistic Avanzato Junior (12–16 anni) di tessuti aerei, con una coreografia apprezzata per dinamismo e precisione.

Un ringraziamento speciale va anche al coach Alessandro Schiapparelli, professionista di grande esperienza e insegnante molto apprezzato e stimato dalle sue allieve, il cui lavoro quotidiano contribuisce in modo determinante alla crescita tecnica e artistica delle giovani atlete.

I risultati ottenuti confermano il percorso di crescita della scuola Dance4 di Biella, che negli anni continua a formare atleti e performer nelle discipline della danza e della danza aerea, portando giovani talenti a confrontarsi con importanti palcoscenici nazionali e internazionali.

Legenda: Nella 1 Foto Angelica Barbera, Il coach Alessandro Schiapparelli e Jeannette Moda, Nella foto 2Alessandro Schiapparelli e Adelaide Gindro