Il benvenuto alle neo associate con "La tua impresa in Uib": il valore della partecipazione al centro dell’incontro FOTO

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede dell’Unione Industriale Biellese, l’incontro di benvenuto dedicato alle nuove imprese associate, un momento di networking pensato per favorire la conoscenza reciproca e un avvicinamento concreto ai servizi e alle opportunità offerte dall’Associazione. L'incontro “La tua impresa in UIB” nasce con l’obiettivo di accompagnare le realtà imprenditoriali entrate recentemente nella comunità UIB e aiutarle a scoprire come vivere in modo attivo e partecipato la vita associativa.

L’iniziativa, rivolta alle imprese associate dal 2024 ad oggi, ha proposto un percorso di incontro e dialogo in un clima informale e collaborativo. Il programma presentato alle aziende ha illustrato i servizi, le aree tematiche, gli strumenti di supporto e i team di riferimento, con particolare attenzione alle modalità per instaurare nuove relazioni e costruire connessioni utili sul territori.

Il benvenuto del direttore generale, Pier Francesco Corcione

"Quando prendiamo posizione, lo facciamo per le imprese e per il Paese. È un interesse di parte, certo, ma con la consapevolezza che se cresce l’industria, se cresce il PIL, cresce il benessere di tutti. Per ottenere questo risultato servono due elementi: il primo è essere pienamente connessi con il sistema Confindustria, un valore che passa attraverso relazioni solide e continue; il secondo è la partecipazione attiva degli imprenditori. Non siamo solo un’Unione di servizi: siamo una rete fatta di oltre 170 imprenditori presenti ai tavoli delle organizzazioni locali, nazionali ed europee, una rete di rappresentanza che dà voce e peso alle nostre imprese".

Le parole del vicepresidente Franco Thedy

"L’obiettivo dell’incontro è farvi conoscere meglio chi è l’Unione Industriale Biellese, cosa facciamo ogni giorno e soprattutto come potete vivere davvero questa Associazione, non soltanto “esserne iscritti”. - ha affermato rivolgendosi alle neo associate -. Sappiamo che a volte l’idea del “palazzo” può far pensare ad un contesto riservato solo a grandi imprese o esclusivo per determinati settori. Ma non è così. Oggi l’Unione Industriale è fatta di aziende grandi, sì, ma anche di piccole e piccolissime realtà, di startup, di imprese giovani e di imprenditori alla prima esperienza, di realtà diverse attive nei settori più disparati. Qui potete trovare persone, competenze e opportunità concrete.

Lo dico sempre: l’Associazione funziona quando la si vive. Più partecipate, più ci dite cosa vi serve, più ci permettete di costruire servizi su misura per voi. E allo stesso tempo avete accesso a una rete di imprenditori che possono diventare partner, fornitori, clienti… oppure semplicemente persone con cui confrontarsi quando arriva un dubbio o una nuova idea.

Io ho iniziato a vivere l’Associazione a partire dal Gruppo Giovani Imprenditori, 25 anni fa, e in questi anni sono cresciuto come persona e come imprenditore, anche grazie al confronto e alle opportunità nate in questo palazzo, a partire dalle occasioni di networking o dagli incontri capaci di fornire stimoli di riflessione".

Le parole del vicepresidente Francesco Ferraris

"Sono entrato in UIB a poco più di vent’anni e questa esperienza mi ha permesso fin da subito di mettermi in gioco: l'Associazione mi ha dato fiducia e lasciato spazio per crescere. Stare qui ti mette nelle condizioni di poter davvero cambiare le cose. Essere parte dell’Unione significa costruire strategia, creare sinergie e contribuire a un vero sistema di territorio. Come afferma il nostro presidente nel video istituzionale dell'Associazione, "Noi il futuro non lo aspettiamo: lo creiamo". Lo abbiamo dimostrato anche durante il Covid, quando insieme abbiamo saputo reagire, informare e rimettere in moto la nostra comunità imprenditoriale.»

Un primo passo verso una partecipazione attiva

L’incontro si è confermato un’occasione importante per creare un dialogo diretto con i nuovi associati, aiutandoli a sentirsi parte di una comunità professionale ampia e diversificata. Il programma ha presentato le attività e i funzionari dell'Associazione, i servizi disponibili, gli strumenti per orientarsi e le opportunità di relazione con altre imprese del territorio, elementi fondamentali per valorizzare l’ingresso delle nuove aziende nell’Unione Industriale Biellese.

La partecipazione e l’interesse mostrato dalle nuove associate confermano la volontà di molte realtà imprenditoriali di trovare nell’Associazione un luogo di confronto, crescita e collaborazione. Un cammino che, come ricordato dai vicepresidenti, si alimenta attraverso la presenza, le domande, il dialogo e la condivisione. Un benvenuto che non chiude, ma apre: apre percorsi, relazioni e opportunità per chi sceglie di far parte e di vivere davvero l’Unione Industriale Biellese.

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