Piazza San Paolo, avanti tutta con i lavori, FOTO

Biella, avanti tutta con i cantieri. In piazza Vittorio Veneto sono quasi finiti, giusto la settimana scorsa la piazza ha ospitato il primo evento cittadino. Ora vanno vanti a pieno ritmo quelli davanti alla stazione San Paolo, per dare un nuovo volto e nuove funzionalità alla zona.

Ruspe e operai sono al lavoro. Il progetto vale circa 250.000 euro e prevede 2 banchine in più per i pullman, ma non solo: è già stato chiuso l'accesso alla piazza da corso Europa e resterà sempre così, in modo da rendere più fluida la circolazione in quel punto della città, e saranno installati segnali tattili per i non vedenti, al fine di rendere Biella sempre più inclusiva.

Un' attenzione particolare è stata posta anche alla sostenibilità. Piazza San Paolo è tra le piazze cittadine dove sarà collocato il servizio di noleggio biciclette a pedalata assistita reso possibile da Ener.bit, che ha affidato attraverso un bando la posa e la massa a disposizione dell'intero servizio alla VAIMOO S.r.l. con sede a Mola di Bari e già operatore del servizio di bike-sharing di altri comuni in Italia tra cui Bari, Molfetta, Giovinazzo e Asti.