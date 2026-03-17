Biella, viale Matteotti: via 17 parcheggi a pagamento, spazio agli autobus

Modifiche alla viabilità interessano Viale Matteotti. Attraverso un'ordinanza il Comune di Biella ha disposto la soppressione di 17 stalli di sosta a pagamento nel tratto compreso tra via Volpi e via Repubblica.

La decisione è legata alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale: gli spazi liberati sono infatti stati destinati allo stazionamento degli autobus delle linee TPL. Il provvedimento si inserisce nel contesto dei lavori per la messa in sicurezza della Roggia del Gorgomoro, che avevano già comportato, con una precedente ordinanza, lo spostamento delle fermate bus proprio lungo Viale Matteotti.

Di fatto, i nuovi stalli per gli autobus occupavano già le aree precedentemente destinate alla sosta a pagamento. Con questa ordinanza, l’amministrazione interviene quindi per regolarizzare la situazione, eliminando ufficialmente i parcheggi blu e adeguando la segnaletica.