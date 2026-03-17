Caro-mensa a Mongrando, proteste dei genitori. Comune: “Disponibili al confronto”

A distanza di giorni dall’incontro pubblico, a Mongrando continua a tenere banco la questione del “caro-mensa”. Il gruppo dei genitori ha diffuso questa nota stampa: “Sono state fornite risposte evasive e considerazioni inconcludenti che rimandano esclusivamente ai rincari delle materie prime e dei costi di gestione del servizio. Nessun numero, nessun dato esplicativo. La maggioranza non inverte la rotta ed anzi sottintende eventuali e ulteriori aumenti. I genitori hanno anche ripreso la proposta di Yurj Rosso della minoranza chiedendo di trovare fondi a copertura del periodo che ci separa dal termine dell’anno scolastico. I non residenti, più penalizzati, hanno chiesto ancora di poter prevedere anche per loro tariffe che tengano in considerazione le fasce isee, come avviene in altri comuni”.

La replica dell’assessore Simona Coda non si è fatta attendere e, sui canali social del Comune, ha riportato quanto segue: “L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di fornire ai genitori una spiegazione sulle motivazioni che hanno portato all'aumento dei costi. Non ci sembrava utile snocciolare numeri da bilancio comunale molto complessi ma abbiamo puntato più ad un momento di confronto e condivisione di scelte dettate da un'ottica di lungimiranza e di impegno su tutti gli interventi che, in quanto amministratori, dobbiamo prevedere per tutti i nostri cittadini e non solo per una parte. Abbiamo creduto, e in questo forse abbiamo sbagliato, che i cittadini avrebbero preferito una spiegazione più dialogata che non una lezione di bilancio comunale; in ogni caso restiamo come sempre disponibili al confronto con tutti i genitori che desiderano informarsi e comprendere nel merito le questioni, perché quando si parla di servizi per i bambini crediamo che la chiarezza e la responsabilità debbano venire prima della polemica”.