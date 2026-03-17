SEAB, da oggi attivo l'accesso allo sportello solo su appuntamento

In occasione dell’emissione del saldo 2025 della Tassa Rifiuti, in arrivo a tutti gli utenti del Comune di Biella nei prossimi giorni, SEAB introduce un’importante novità per migliorare l’efficienza del servizio ai cittadini: l’accesso allo sportello su appuntamento.

Il Presidente di S.E.A.B. S.p.A., Gabriele Bodo Sasso, ha commentato così l'iniziativa: “L'introduzione dell'appuntamento obbligatorio rappresenta un passo decisivo verso una gestione più moderna e rispettosa del tempo dei nostri utenti. Il nostro obiettivo è eliminare le code e garantire ad ogni cittadino un'assistenza dedicata e di qualità, semplificando il contatto con i nostri uffici. Ricordo inoltre che da tempo ogni cittadino può accedere allo sportello online per visualizzare la propria posizione tariffaria TARIP senza bisogno di recarsi presso l’ufficio ”

Chi vuole accedere allo sportello da oggi deve fissare un appuntamento tramite la piattaforma online dedicata, accessibile senza necessità di registrazione:

all’indirizzo web https://sportelloseab.it dove dovrà selezionare "Comune di Biella", data e orario dell’appuntamento

dove dovrà selezionare "Comune di Biella", data e orario dell’appuntamento scansionando il Qr-Code presente sul sito SEAB che rimanda direttamente al portale di prenotazione.

In caso di difficoltà, contattare un operatore al numero 813.4073, dal lunedì al venerdì (8:30 – 17:30)

Lo sportello è presso la sede S.E.A.B. S.p.A. in Via Galimberti 10/A (Piano Terra) con il seguente orario di apertura:

Mattino: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:00.

dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:00. Pomeriggio: martedì, dalle 14:00 alle 16:00.

Contatti per prenotazione sportello:

Contatti SEAB per informazioni sulla TARIP: