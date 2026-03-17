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ATTUALITÀ | 17 marzo 2026, 09:40

SEAB, da oggi attivo l'accesso allo sportello solo su appuntamento

Per il presidente Bodo è "un passo decisivo verso una gestione più moderna e rispettosa del tempo dei nostri utenti".

SEAB, da oggi attivo l'accesso allo sportello solo su appuntamento

SEAB, da oggi attivo l'accesso allo sportello solo su appuntamento

In occasione dell’emissione del saldo 2025 della Tassa Rifiuti, in arrivo a tutti gli utenti del Comune di Biella nei prossimi giorni, SEAB introduce un’importante novità per migliorare l’efficienza del servizio ai cittadini: l’accesso allo sportello su appuntamento.

Il Presidente di S.E.A.B. S.p.A., Gabriele Bodo Sasso, ha commentato così l'iniziativa: “L'introduzione dell'appuntamento obbligatorio rappresenta un passo decisivo verso una gestione più moderna e rispettosa del tempo dei nostri utenti. Il nostro obiettivo è eliminare le code e garantire ad ogni cittadino un'assistenza dedicata e di qualità, semplificando il contatto con i nostri uffici. Ricordo inoltre che da tempo ogni cittadino può accedere allo sportello online per visualizzare la propria posizione tariffaria TARIP senza bisogno di recarsi presso l’ufficio ”

Chi vuole accedere allo sportello da oggi deve fissare un appuntamento tramite la piattaforma online dedicata, accessibile senza necessità di registrazione:

  • all’indirizzo web https://sportelloseab.it dove dovrà selezionare "Comune di Biella", data e orario dell’appuntamento
  • scansionando il Qr-Code presente sul sito SEAB che rimanda direttamente al portale di prenotazione.
  • In caso di difficoltà, contattare un operatore al numero 813.4073, dal lunedì al venerdì (8:30 – 17:30)

Lo sportello è presso la sede S.E.A.B. S.p.A. in Via Galimberti 10/A (Piano Terra) con il seguente orario di apertura:

  • Mattino: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:00.
  • Pomeriggio: martedì, dalle 14:00 alle 16:00.

Contatti per prenotazione sportello:

Contatti SEAB per informazioni sulla TARIP:

c. s. SEAB g. c.

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