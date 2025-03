Fair play, Ponderano emblema dello sport: al “Gran Galà dei Golden Hearts” premiato Francesco Ferraris.

"Ieri, 21 marzo 2025, il teatro Concordia di Venaria Reale è diventato il palcoscenico di una straordinaria celebrazione, dove il fair play e l'impegno sportivo si sono fusi in un'atmosfera di emozione e orgoglio. Il “Gran Galà dei Golden Hearts”, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d'Aosta insieme al Comitato Regionale della FICG, ha visto protagonista il nostro piccolo grande campione, Francesco Ferraris, della squadra Under 14 dell'ASD Ponderano.

Francesco ha dimostrato il vero significato del fair play durante una partita che molti ricorderanno: affrontando la squadra di Valdilana, ha avuto l'onestà e il coraggio di ammettere di non aver subito alcun fallo dagli avversari. Questo gesto straordinario è un esempio lampante di come lo sport sia molto più di una semplice competizione; è una vera e propria scuola di vita e comportamento. Come sempre ho sostenuto, il fair play e il rispetto sono valori fondamentali che devono essere promossi e sostenuti, anche e soprattutto a livello politico.

In qualità di Sindaco, è con grande lusinga e orgoglio che ricevo un'importante riconoscenza per la nostra Amministrazione. Durante la cerimonia, il presidente del CR Piemonte Valle D'Aosta FIGC-LND, Mauro Foschia, ha consegnato una targa “all'Amministrazione Comunale di Ponderano”. Questo riconoscimento celebra l'impegno costante che mettiamo nel sostenere lo sport dilettantistico e scolastico. Sono stati realizzati numerosi interventi durante il nostro mandato elettorale, tutti mirati a promuovere e valorizzare le attività sportive e sociali sul nostro territorio.

Questa giornata non è solo un traguardo per Francesco, ma anche un segno tangibile dell'impegno collettivo della nostra comunità. Continueremo a lavorare affinché i giovani come lui possano trovare spazi in cui esprimere il loro talento e i loro valori, rendendo onore a uno sport che forma cittadini responsabili e consapevoli. Oggi celebriamo Francesco e tutti coloro che, con passione e determinazione, contribuiscono a rendere il nostro comune un luogo dove lo sport può continuare a ispirare e unire."

Il Sindaco Roberto LOCCA