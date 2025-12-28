Che bel gesto a Cossato, protagonista l'Auser

Si susseguono le iniziative lodevoli di Natale. Nei giorni scorsi le volontarie di Auser Cossato sono andate alla Casa di Riposo Gallo di Cossato per fare gli auguri agli ospiti e al personale della struttura. Per l'occasione sono stati anche offerti dolci ai presenti.
