Che bel gesto a Cossato, protagonista l'Auser

Che bel gesto a Cossato, protagonista l'Auser (foto dalla pagina Facebook di Auser Cossato)

Si susseguono le iniziative lodevoli di Natale. Nei giorni scorsi le volontarie di Auser Cossato sono andate alla Casa di Riposo Gallo di Cossato per fare gli auguri agli ospiti e al personale della struttura. Per l'occasione sono stati anche offerti dolci ai presenti.

g. c.

