Ecocentri, le chiusure per le festività

Con le festività di fine anno, cambiano gli orari e le giornate di apertura di alcuni ecocentri del territorio. Un’informazione utile per i cittadini che, anche durante il periodo natalizio, devono organizzare il corretto conferimento dei rifiuti.
Nella giornata di mercoledì 31 dicembre, l' ecocentro di Cossato sarà aperto solo nel pomeriggio, in considerazione di Capodanno.
Per quanto riguarda la giornata di oggi sabato 27 dicembre, resteranno regolarmente aperti gli ecocentri di:
- Cerrione
- Cossato
- Mongrando
- Pray
- Valdilana
- Viverone
Già guardando al nuovo anno, è prevista la chiusura per festività nella giornata di lunedì 5 gennaio 2026 per gli ecocentri di:
- Mongrando
- Valdilana
Si invita la cittadinanza a tenere conto di queste variazioni e a programmare per tempo i conferimenti, così da evitare disagi e garantire il corretto funzionamento del servizio anche durante i giorni festivi.