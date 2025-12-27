 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 27 dicembre 2025, 18:30

Bel gesto a Villa del Bosco, dal Comune gli auguri di Natale agli ospiti della casa di riposo

villa bosco

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Villa del Bosco, assieme a Babbo Natale e ad un gruppo di volontari, si è recata in visita nella locale casa di riposo per augurare a tutti un sereno Natale. Una lodevole iniziativa visibilmente apprezzata dai presenti.

g. c.

