Bel gesto a Villa del Bosco, dal Comune gli auguri di Natale agli ospiti della casa di riposo

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Villa del Bosco, assieme a Babbo Natale e ad un gruppo di volontari, si è recata in visita nella locale casa di riposo per augurare a tutti un sereno Natale. Una lodevole iniziativa visibilmente apprezzata dai presenti.
