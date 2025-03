Occhieppo Inferiore, via Villa ancora al buio. La sindaca Mosca minaccia azioni legali

"Come facciamo abitualmente abbiamo segnalato, ma ancora dopo settimane il problema non è stato risolto", queste le parole della sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca in riferimento alla situazione in via Villa, e spiega meglio.

"Le luci un po' funzionano poi si spengono. Dapprima si pensava fosse un problema di potenza ma non è così, perchè si è provato a spegnere delle lampade e non hanno funzionato comunque - continua la sindaca - . Quindi non può essere quello. Le lampade restano accese qualche giorno e poi torna tutto a buio come prima, non è ammissibile. Al momento abbiamo già fatto partire due lettere all'azienda, e se non si troverà una soluzione andremo avanti per vie legali, si tratta di interruzione di pubblico servizio".