I risultati di Biella Rugby: spicca Cadetta, Under 18 sottotono

CADETTA

16.03.25 Biella Rugby v Piacenza 32-22 (15-14)

Marcatori. Mete: Lanza (2), Tosetti, Braga, Negro. Trasformazioni: Poli (2). Punizioni: Poli.

Biella Rugby: Negro (70’ Defilippi); Tosetti, Braga, Casini, Poli (58’ Longo); Fusaro, Besso; Trocca (58’ Buturca), T. Protto (75’ Grandi), Barilli (41’ Givonetti); Passuello (75’ Panatero), G. Protto (63’ Bottero); Bortolot, Lanza (cap.), Zavallone.

Nicola Mazzucato, coach: “Nonostante la netta superiorità in mischia chiusa degli avversari, i ragazzi della cadetta sono riusciti a portare a casa un risultato importante. La squadra ospite era venuta a Biella con l'intenzione di cancellare il passivo della scorsa settimana, ma i nostri ragazzi sono riusciti a tratti a velocizzare il gioco segnando cinque mete contro le tre avversarie. Complimenti a tutti per i cinque punti in classifica, bravi”.

UNDER 18

16.03.25 Biella Rugby v NRG Torino 9-62 (19-13)

Marcatori. Punizioni: Pavesi (3).

Biella Rugby: Pagliano; D’Herin (24’ Besso) (41’ Formigoni), Parnenzini, Pavesi, Formigoni; Salussolia, Bocchino; Chiorboli (55’ Perju), Rossi (cap.), Mosca; Avanzi; Novani (55’ Corcoy); Pacchiarotti Bredariol (55’ Curatolo), Silvestrini.

Edo Barbera, coach: “Poteva essere una giornata di rivincita, invece i giovani dell’under 18 biellese, sul proprio campo, sono risultati arrendevoli sin dai primi minuti contro un Torino motivato e pronto a portarsi a casa i cinque punti dalla trasferta. In settimana ci sarà da rimboccarsi le maniche soprattutto sotto l’aspetto mentale, vista la difficile trasferta che ci aspetta in quel di Viadana”.

UNDER 16

16.03.25 Biella Rugby v Cus Genova 22-22 (12-16)

Marcatori. Mete: Zavarise, Ferro (2). Trasformazioni: Bertone (2). Punizioni: Bertone.

Biella Rugby: Grillenzoni; Dal Molin, Baiguera, Deni, Ubertino; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Vatteroni; Zavarise (cap.), Coda Caseia; Rossi, Ferro, Protto. A disposizione: Piazza, Di Girolamo.

Andrea Caputo, coach: “Finisce in parità la sfida tra CUS Genova e BRC. Si fosse trattato di un match di pugilato Biella avrebbe ampiamente vinto, ma nel rugby chi sbaglia o è indisciplinato alla fine paga, anche se l'orgoglio non è mancato”.