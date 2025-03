Pioggia di medaglie per la Rhythmic School nell'interregionale GR CSEN FOTO

Il palazzetto di Candelo ha ospitato nel weekend il campionato interregionale di ginnastica Ritmica CSEN. Sono scese in pedana nella due giorni candelese 350 atlete in rappresentanza delle associazioni di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Evento organizzato dal Comitato regionale CSEN con il supporto della Delegazione biellese CSEN e dei volontari della ASD Rhythmic School.

E’ stata una kermesse improntata alla conquista dei vertici delle varie classifiche, essendo una competizione agonistica, ma anche e soprattutto un’occasione di incontro, di conoscenza e di inclusione fra le varie anime delle società presenti. Grande pienone nella giornata di sabato con l’arrivo di molte società liguri, giunte a Candelo anche con alcuni bus. Giornata più tranquilla quella di domenica in cui si sono confrontate le atlete con maggiore esperienza e competenza.

La Rhythmic School ha partecipato alle gare con più di 50 atlete, a partire dalle under 8, per proseguire con le ginnaste dei corsi avanzati, della pre agonistica e delle agoniste Silver e Gold. Svariate decine sono state le medaglie conquistate: d’oro, d’argento e di bronzo. Impossibile tenerne il conto. Le più piccole, tenerissime, hanno effettuato le loro esibizioni (percorso motorio) con grande attenzione di fronte ad un pubblico che le ha applaudite a scena aperta. Sono poi scese in pedane le varie categorie di ginnaste (suddivise per anno di nascita) allieve, junior e senior e nei vari livelli di difficoltà. Come riportato, per la Rhythmic School è stato un susseguirsi di podi ad ogni categoria e livello.

Per le più piccine è stato il “battesimo del fuoco”, così come per le RSgirls dei corsi base e delle pre agoniste, mentre per le agoniste Silver e Gold si è trattato di provare in campo gara le ultime routine preparate per i prossimi appuntamenti agonistici federali. A seguire il corposo numero di atlete della Rhythmic School Carlotta Canessa, Maria Giulia Sales Neto, Giulia Bocci e Ginevra Segatto per le Under 8, mentre hanno accompagnato i corsi base e pre agonismo Elena Chursina, Polina Nikitchuk e Giada Mello Grand e le agoniste Silver e Gold Arianna Prete e Mariia Nikitchuk.

Tutte soddisfatte dei risultati ottenuti e del clima di serenità ed amicizia che hanno contraddistinto le due giornate dell’evento. Il prossimo weekend vedrà nuovamente impegnate le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya nella disputa dei campionati FGI in programma a Saluzzo, quattro ginnaste nella seconda prova del camp regionale Silver LA e due nella disputa della seconda prova del Torneo Gold Italia J/S.