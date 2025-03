Candelo, campionato interregionale di ginnastica ritmica: l'intervista a Carlo Vineis, presidente Rhythmic School VIDEO

Il Palazzetto dello Sport di Candelo si prepara ad accogliere la 1ª Prova del Campionato Interregionale di Ginnastica Ritmica CSEN, evento che vedrà la partecipazione di oltre 350 atleti e atlete provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Organizzata con il sostegno del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), la competizione rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama della ginnastica ritmica, disciplina che coniuga tecnica, espressività e l'uso di piccoli attrezzi come fune, cerchio, palla, clavette e nastro. Carlo Vineis, presidente della Rhythmic School, ha delineato l'importanza di questo sport per lo sviluppo dei giovani atleti: "La ginnastica è la madre di tutti gli sport", ha affermato Vineis, sottolineando come la pratica di questa disciplina contribuisce in modo significativo alla crescita fisica e psicomotoria dei bambini. L'evento, in programma sabato 15 e domenica 16 marzo, ospiterà atleti di diverse categorie: 1-2-3, Silver e Cup, fino alla Golden 1-2-Over. Candelo si prepara ad assistere a due giorni di spettacolo.

Per informazioni, è possibile contattare la responsabile dell'evento Elisa Lacchio al numero 334.134.0965 o scrivere a csenritmicapiemonte@gmail.com.