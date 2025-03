Carabinieri, spaccio nei boschi di Masserano e Casapinta: scoperti bivacchi assieme a droga

Continua l’attività di controllo delle piazze di spaccio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cossato.

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Masserano, transitando tra Masserano e Casapinta, perlustrando le vie adiacenti alle aree boschive notoriamente frequentate da spacciatori, hanno visto un uomo che accorgendosi dell’autovettura di servizio si è dato ad una fuga precipitosa nella boscaglia, facendo perdere le proprie tracce.

Nella corsa, vistosi braccato, ha però gettato un sacchetto contenente tre involucri, risultati contenere oltre 150 grammi di cocaina. Nei pressi i Carabinieri hanno trovato anche due bivacchi improvvisati, nei quali vi era anche materiale per il confezionamento, confermando che si trattasse di un’attività di spaccio. La droga, così come i due accampamenti di fortuna, sono stati rimossi e sequestrati. Le indagini continuano per cercare di risalire all’identità degli spacciatori.

Nel corso del week-end sono poi state denunciate due persone per guida sotto l’effetto di sostanze e un’altra è stata segnalata alla Prefettura di Biella in quanto trovata in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, destinato ad uso personale. È da sottolineare che le indicazioni e le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza si rivelano molto importanti per orientare i controlli, infatti il fenomeno dello spaccio nei boschi si caratterizza per il fatto che gli spacciatori fanno continui spostamenti tra le diverse aree boscate del territorio per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

L’attività di contrasto del fenomeno passa anche per il contenimento della domanda, che trova un utile alleato ed un valido deterrente nei controlli alla circolazione stradale e nell’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.