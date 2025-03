Quaregna Cerreto: La Primavera di Avogadro, corsa Non Competitiva per un Futuro in Movimento

Domenica 23 marzo avrà luogo la prima edizione della corsa non competitiva "La primavera di Avogadro", organizzata dall'associazione Pietro Micca e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera con il supporto del Lions Club Biella Bugella Civitas e del Leo Club, e con il patrocinio del Comune di Quaregna Cerreto.

Il ritrovo è per le ore 9,30 presso il Polivalente di Quaregna Cerreto (via delle Nocchette43): alle 10,30 è fissata la partenza della camminata ludico-motoria &family run di 7,2 chilometri, mentre alle 11 la partenza della corsa non competitiva, sempre di 7,2 chilometri. Il percorso sarà per il 50% su asfalto e per il 50% su sentiero sterrato. La quota di iscrizione è di 8 euro, gratuita fino ai 12 anni. L'incasso sarà devoluto all'Anmil, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe da trail/escursionismo.

L'iniziativa rientra nel Progetto Avogadro, ideato dal club Lions Bugella Civitas. Un progetto biennale indirizzato soprattutto ai giovani e al loro futuro, che si articola in conferenze, incontri, manifestazioni sportive e culturali.