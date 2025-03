Salussola Volley: Vittoria importante contro ASD Volley Bellinzago

Domenica 9 marzo si è svolto il match tra ASD Volley Bellinzago e Salussola Volley, terminato con una vittoria per 3 a 1 a favore dei gialloblù. Dopo un primo set perso per pochi punti, i ragazzi del Salussola hanno dimostrato qualità, determinazione e una grande voglia di vincere, ribaltando la situazione con tre set consecutivi.

L’MVP della serata è stato senza dubbio Filippo Vigna, il martello che ha messo a segno un numero impressionante di punti, quasi tendenti all’infinito. Ottime anche le performance di Michael Balasso e Mattia Gaio, che con le loro battute precise e insidiose hanno messo in difficoltà la squadra avversaria, contribuendo con numerosi ace.

Grazie a questa vittoria, il Salussola Volley porta a casa 3 punti preziosi, consolidando la sesta posizione in classifica.

Prossimo appuntamento: venerdì 14 marzo alle ore 21.00, in casa a Salussola, contro il Valsesia Team Volley. Una partita fondamentale per mantenere la posizione in classifica. Vi aspettiamo numerosi!