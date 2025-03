Aurora Orrù sfiora il titolo al Gran Prix d'Inverno: vice-campionessa a soli 2 secondi dall’oro FOTO

La prima prova dell’Italia Bike Cup Internazionale ha regalato grandi emozioni e risultati di rilievo per i giovani talenti in gara. In occasione del Gran Prix d’Inverno 2025, la competizione ha visto tra i protagonisti Aurora Orrù, che ha sfiorato il titolo di Campionessa Italiana d’Inverno nella categoria Donne Esordienti 2° anno. Un risultato di grande valore per la giovane atleta, che ha perso la volata per il Tricolore per soli due secondi. Dopo la vittoria nella prima gara nazionale di Torre Canavese lo scorso fine settimana, Orrù conferma il suo talento e si afferma come protagonista della stagione.

Nella categoria Junior (gara internazionale), Garbaccio V. Alessandro ha concluso la prova al 22° posto. Essendo solo alla sua seconda gara di categoria, il giovane atleta è alla ricerca del giusto colpo di pedale in una delle categorie più selettive.

Nel Gran Prix d’Inverno Nazionale Giovanile, questi i risultati delle categorie Esordienti:

Esordienti 1° anno:

- 16° posto per Gasparella Samuel;

- 46° posto per Berlusconi Daniel.

Entrambi hanno ottenuto buoni piazzamenti, considerando che si tratta della loro seconda gara nazionale e del primo anno tra gli agonisti.

Esordienti 2° anno:

-93° posto per Cerri Riccardo;

-DNF (ritiro) per Ballada Martino a causa di una foratura, con la speranza di rifarsi nelle prossime competizioni.