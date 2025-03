Tra nuoto e pallanuoto, ecco le prove sportive di Dynamic In Sport FOTO

Erano in 200 i piccoli nuotatori della categoria Propaganda Esordienti C in gara domenica 2 marzo alla piscina Rivetti In Sport di Biella per la seconda tappa del circuito interregionale Girotondo Blu. Una manifestazione organizzata dal comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto e riservata alle annate 2016, 2017, 2018 maschi, 2017, 2018 femmine.

In Sport Rane Rosse presente con i gruppi di Biella, Crescentino e Varallo. Nessuna classifica, ma prove tecniche e di abilità acquatica. Squadre partecipanti: Cs Roero, Dinamica, Genova Nuoto, Nuotatori Canavesani, Oasi Laura Vicuna, Sa-Fa Torino, Pralino Sport, Sport Omnibus, Project Sport. Prossima e ultima tappa del circuito in programma domenica 30 marzo allo Stadio del Nuoto di Torino.

Quarta tappa del Trofeo CSI Davide Filippini ricca di soddisfazioni per i team propaganda In Sport Rane di Biella e Valdilana. Cinque i podi conquistati nella manifestazione ospitata domenica 2 marzo dalla piscina comunale di Novara. Team Valdilana allenato da Mattia Ferrero, Fabio Filippini e Luca Foglizzo sul podio con: Alessandro Borio, terzo nei 100 rana e primo nei 50 stile libero assoluti, Mattia Foglizzo: primo nei 50 dorso e nei 100 rana assoluti, Aurora Loro Lamia, terza nei 50 dorso ragazze. Buone prestazioni anche per Nikola Malesevic, Giulia Cortese, Marta Fileppo, Francesca Maneia, Analisa Monteiro Almeida, Vittoria Moretti, Gabriele Napoli, Ludovica Scaglia, Emanuele Toniolo.

In gara per il gruppo di Biella, allenati dai tecnici Luca Casanova ed Elisa Crestale: Elio Pellerei, Davide Crestani, Alessandro Pera, Isabella Micheli, Abder Karkoury, Bianca Greta Destro, Matilde Santimone, Rebecca Panetto, Emanuela Ion Titapiccolo, Claudia Passini. Prossima tappa del Trofeo in programma domenica 6 aprile, ancora nella piscina comunale di Novara.

Tre sconfitte contro squadre più esperte ma tante buone indicazioni per il giovanissimo team under 12 Esordienti Dynamic In Sport. Domenica 2 marzo la squadra allenata da Paolo Musso, Filippo Multari ed Elisa Sansaro ha giocato tre partite alla piscina monumentale di Torino, cedendo 2-6 contro Torino 81 giallo, 3-7 contro Torino 81 blu e 2-5 contro Aquatica Torino. La formazione biellese: Pietro Guglielminotti, Davide Lazzari, Francesco Napoli, Giuseppe Napoli, Leonardo Savoi, Matteo Pagan, Andrea De Martinis, Lorenzo Sapone, Federico Francavilla, Jonathan Fiore, Luca Vaser, Gioele Murdaca, Giovanni Campofiloni.

Weekend in salita per il team under 14 Ragazzi Dynamic In Sport, sconfitto domenica 2 marzo a Torino 6-14 contro Aquatica Torino e 3-16 contro Torino 81 blu. Nella formazione Dynamic In Sport: Pietro Copasso, Matteo Franzoso, Leonardo Savoi, Matteo Pagan, Bryan Varesano, Davide Lazzari, Luca Armondi, Martino Biasini, Mattia Acconciaioco, Niccolò Boggia, Francesco Puce. Prossimo appuntamento domenica 23 marzo, sempre a Torino, per il doppio confronto con Hydro Sport e Torino 81 giallo. La classifica dopo otto giornate. Torino 81 gialli 24, Aquatica Torino azzurri 19, Hydro Sport 18, Torino 81 blu 15, C.S.R. 10, Waterpolo Novara 6, Dynamic In Sport 3, Aquatica Torino bianchi 0.

Non si sblocca il team Dynamic In Sport nel campionato interregionale di serie C maschile. La squadra di coach Mirko Remorini ha ceduto 16-21 sabato 1 marzo alla Rivetti contro Bocconi Milano, squadra con la quale condivideva l’ultimo posto in classifica. Biella resta così l’unica formazione a non aver ancora vinto a due giornate dalla fine del girone di andata. Tabellino Dynamic In Sport Biella-Bocconi Milano 16-21 (2-4, 5-6, 4-5, 5-6). Biella. Ferrero, Borsotti, Raise Stefano 2, Raimondi 2, Barsanti 2, Ciaravino 1, Molinatti 1, Raise Riccardo, Nicolo, Cialdella 6, Germinetti 2, Brunago, Todaro Giacomo, Fabbro, . Allenatore: Mirko Remorini. La classifica Milano 19, Arese 18, Busto 15, La Spezia 13, Varese 12, Andrea Doria 10, Sestri 7, Buccinasco 6, Boccconi Milano 3, Dynamic In Sport 0.