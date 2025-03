Biella Rugby: Manuela Gremmo eletta Consigliere del Comitato Regionale Fir Piemonte

Siamo orgogliosi di comunicare che il nostro tecnico di Flag Rugby Unificato Manuela Gremmo è stata eletta nel ruolo di Consigliere del Comitato Regionale Fir Piemonte.

“Per me si tratta di un ritorno in comitato, questo è il mio trentesimo anno di tesseramento Fir con il ruolo di allenatore e Biella meritava qualcuno che la rappresentasse in regione”, spiega Gremmo, “è andata così. Mi auguro di trovare un clima collaborativo e devo ammettere che le prime impressioni sono buone. Spero di poter dare il mio contributo allo sviluppo del rugby in Piemonte sulle orme di quanto già fatto in questi anni da Giorgio Zublena che ha fatto crescere il nostro sport in maniera esponenziale. Mi piacerebbe occuparmi di quello che Fir chiama il ‘progetto sociale’, cioè di tutti quegli aspetti che stanno attorno al rugby tradizionale. Parlo del Touch, del Flag, degli Old, del Beach, tutte quelle attività che i giocatori uscenti dai campionati regolari va a svolgere per rimanere ‘nel gruppo’, in contatto con il club e la gente che lo frequenta, con i vecchi amici di mille avventure condivise. Attività che sono un collante all’interno delle società che aiutano a creare quel clima di famiglia che a noi piace molto. Poi sicuramente potrei occuparmi del Rugby nelle scuole che è a mio avviso da potenziare. Nonostante i futuri impegni, continuerò ad allenare il Flag Rugby a Biella e l’attività di Coordinatore Tecnico di Flag Rugby Unificato con Special Olympics”.

Filippo Musso, presidente Biella Rugby: “Siamo molto contenti per l’elezione di Manuela. È dimostrato che la qualità delle persone e dei tecnici che abbiamo a Biella è riconosciuta anche a livello regionale e nazionale. Siamo certi che il suo contributo potrà fare molto bene alla crescita del rugby piemontese”.

L’assemblea elettiva del Consiglio Regionale Fir Piemonte si è svolta nella giornata di sabato 1 marzo a Torino ed è stata presieduta dal Consigliere Nazionale Vittorio Musso. Presidente uscente un altro biellese: Giorgio Zublena. Il nuovo Presidente del CR Piemonte è il sig. Sergio Manto. Manuela Gremmo è risultata primo consigliere eletto con il maggior numero di voti.