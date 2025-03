A Bielmonte sabato 8 marzo torna la sciata notturna

Dopo il successo della prima serata, a grande richiesta, tornano ad accendersi i riflettori sulle piste di Bielmonte per nuovo speciale appuntamento con la magia dello sci in notturna. Un’emozione da provare in famiglia o in compagnia degli amici per una serata dall'atmosfera suggestiva all'insegna di sport, panorami unici e tanto divertimento.