Carnevale a Bielmonte al baby park sulla neve

Festa di carnevale sulla neve a Bielmonte. Per il ponte di Carnevale un’esperienza indimenticabile a Bielmonte tra neve, sci e tanto divertimento per grandi e piccoli. Sabato 1 e domenica 2 marzo, il Winter Bielmonte Kids, il baby park sulla neve, accoglie famiglie e bambini per un weekend speciale all’insegna della magia del Carnevale. I più piccoli potranno divertirsi con il coloratissimo truccabimbi, giochi sulla neve e tante attività pensate per un’esperienza unica. Il tutto in un ambiente sicuro, dove i bambini potranno divertirsi e imparare a muoversi sulla neve. A completare la giornata, una golosa merenda con succhi di frutta e le tradizionali chiacchiere di Carnevale.

Lunedì 3 e martedì 4 marzo, approfitta della speciale promozione per sciare in Oasi Zegna: skipass giornaliero adulto + bambino a soli a soli 21 euro a testa. Bielmonte infatti è la meta ideale non solo per gli sciatori esperti, ma anche per chi vuole migliorare la propria tecnica o imparare a sciare. I bambini e i principianti possono muovere i primi passi sugli sci grazie a tracciati adatti e alle scuole di sci, che offrono lezioni e corsi pensati per un apprendimento sicuro e divertente.