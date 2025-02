Pietro Micca, ottima partenza per l’artistica nel Campionato Gold Allieve FOTO

Per la sezione di ginnastica artistica inizia alla grande il Campionato Gold Allieve per APD Pietro Micca che mette a segno da subito un podio. Viola Mantoan, classe 2012, era impegnata già da sabato pomeriggio con il livello base dove ha ottenuto un buon quarto posto in una competizione che pochissime ginnaste possono permettersi di affrontare.

Alla domenica poi nel livello avanzato, che lascia più spazio alla scelta degli elementi che compongono gli esercizi, ha potuto sprigionare tutto il suo valore tecnico portandosi a casa una soddisfacente medaglia di bronzo. Una categoria tosta quella delle allieve 5, dove il Piemonte può vantare tante ginnaste di qualità che rendono la lotta sempre serrata! E ad inserirsi in questa classifica a partire da quest’anno, è stata Adele Biasetti che ha partecipato solo alla gara di domenica del livello avanzato portando a casa un ottimo decimo posto.

Adele ha iniziato a settembre il suo percorso Gold in Pietro Micca e già ha spiccato per eleganza e pulizia: una crescita costante frutto del suo instancabile lavoro quotidiano. Prima volta anche per Chiara Coda Bardot che ha affrontato domenica la prima gara della sua vita chiudendo all’ottavo posto nella categoria A1. Chiara, una delle più piccole in campo, è un concentrato di energia che ha saputo mostrare già una bella condotta di gara e soprattutto un potenziale tutto da scoprire.

In campo maschile Pietro Micca era impegnata a Mortara con la gara di Eccellenza dove Davide Mascherpa ha vinto al volteggio con un grande salto, ma è rimasto con un po’ di amaro in bocca per un fastidio patito alle caviglie che non gli ha permesso di affrontare anche il corpo libero, attrezzo in cui avrebbe sicuramente espresso al meglio tutte le sue qualità.