Buona partecipazione alle lezioni di sci del GS Graja FOTO

In condizioni decisamente più invernali rispetto le ultime stagioni, si è da poco concluso il 19° corso di sci organizzato dal Gruppo Sportivo di Graglia “GS Graja”, per i bambini dell’asilo, delle scuole elementari e ragazzi delle medie. Come ormai da tradizione il corso si è svolto presso la località sciistica di Brusson Estoul Palasinaz, in Valle d’Aosta, per cinque domeniche consecutive, da domenica 19 gennaio a domenica 16 febbraio.

Cinquanta i partecipanti divisi in sette gruppi di diverso livello tecnico: principiante, elementare, base, intermedio (2 gruppi), avanzato e perfezionamento. Appreso o migliorato la propria tecnica nelle prime uscite, nell’ultima i giovani sciatori si sono sfidati tra i pali di slalom gigante, non prima della foto di rito generale e con i propri maestri. Chiusura in bellezza con cena e premiazione, sabato 22 febbraio, con la consegna della coppa a ricordo dell’evento e svariati gadget a tutti i partecipanti al corso.

Il Gruppo Sportivo con l’occasione ringrazia per la collaborazione: Metersprings, Conad di Occhieppo Inf, R.P.G. Officina Meccanica, Lauretana, Biverbanca, Fabbrica Ski Sises ed Equipe Olympique. Ringrazia inoltre, la scuola sci e gli operatori della stazione sciistica di Palasinaz, nonché tutte le persone vicine al Gruppo Sportivo che si sono adoperate per la buona riuscita della manifestazione.