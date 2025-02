Salussola ricorda l’Eccidio: ottant’anni dopo, una comunità unita nel nome della memoria

Salussola si prepara a ricordare il tragico evento dell’Eccidio avvenuto tra l’8 e il 9 marzo 1945, quando ventuno partigiani della 109ª Brigata della XIIª Divisione Garibaldi furono catturati, torturati e venti di loro fucilati dalle milizie fasciste del 115° battaglione “Montebello”. E In occasione dell’ottantesima Commemorazione è stato creato un Comitato di Enti specificamente dedicato alla progettazione di un programma di manifestazioni che mira a coinvolgere la comunità e a rendere omaggio ai valori di libertà, pace e giustizia che emergono da questa pagina oscura della nostra storia.

Il via alle celebrazioni sarà sabato 8 marzo con l' inaugurazione delle mostre degli artisti salussolesi Bruno Martinazzi e Gastone Cecconello presso il Museo dell’Oro e della Pietra.

Domenica l'evento entrerà nel clou: alle 9.00, in piazza Garibaldi, è previsto il ritrovo della cittadinanza, dei parenti dei caduti, delle autorità e delle scolaresche. Ore 9.15. Alzabandiera. Ore 9.30. Intervento delle scolaresche, seguirà la Declamazione dei nomi dei caduti, quindi la Performance sonora “Cuore di pietra” con Claudia Ferretti e Luca Sigurtà.

Alle 10.00 verrà celebrata la Santa Messa a suffragio dei Caduti nella chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta che verrà officiata dal vescovo di Biella, Mons. Roberto Farinella. Alle ore 11.00 in Piazza Garibaldi ci sarà la deposizione delle corone. A seguire gli interventi delle autorità. Manuela Chioda, Sindaca di Salussola; Gianni Chiorino, Presidente A.N.P.I. – Comitato provinciale biellese; Domenico Ravetti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte; Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Alle 15.30 al Salone polivalente ci sarà il Convegno-spettacolo “L’Eccidio di Salussola ottanta anni dopo”, interverranno Enrico Pagano, Direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea del Vercellese, del Biellese e della Valsesia; Alessandro Orsi, storico, Rolando Magliola, curatore della Casa della Resistenza di Sala Biellese; Valentina Villa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Marcello Catanzaro, sindaco di Isnello. Interventi musicali di Marella Motta; letture poetiche di Duccio Zanone.

Alle ore 17.30 è prevista la replica del film documentario “Accadde a Salussola. 9 marzo 1945”.

In chiusura nella Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta si potrà assistere a un Concerto “Requiem di Mozart” (Requiem in Re minore K 626 di W.A. Mozart) per orchestra e coro dell’ensemble di ottanta elementi Polimnia Arts Chorus and Orchestra. Dirige Lorenzo Battagion.