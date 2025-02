Maxi operazione contro la criminalità giovanile, controlli anche a Biella

Si è conclusa una maxi operazione della Polizia di Stato, coordinata dal servizio centrale operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile in tutta Italia. Sono 73 i giovani – di cui 60 maggiorenni e 13 minorenni – arrestati o sottoposti a fermo per diversi reati contro la persona, compreso il tentato omicidio, il patrimonio o in materia di sostanze stupefacenti.

Denunciati, inoltre, altre 142 persone (di cui 29 minorenni) per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti di Polizia hanno sequestrato armi, droga e numerosi oggetti rubati, tra cui gioielli o dispositivi elettronici. Hanno inoltre individuato 600 profili sui social network che inneggiavano alla violenza, all’odio e all’uso di armi, che sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

Gli agenti coinvolti in questa operazione sono stati oltre 1000, impegnati nelle province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L'aquila, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbano Cusio Ossola e Verona.

In tutto il Paese i poliziotti hanno sottoposto a controlli oltre 13mila giovani, di cui circa 3000 minorenni, in particolare nelle aree di spaccio e di movida. In seguito ai controlli, sono state presentate 198 sanzioni amministrative, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcolici a minorenni. Inoltre, sono stati controllati 2700 veicoli, con oltre 90 sanzioni per violazioni al codice della strada. I poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro numerosi oggetti rubati, ma anche armi e droga: in particolare, sono stati sequestrati cellulari e gioielli rubati, diverse migliaia di euro in contanti, 8 pistole, un fucile a canne mozze, un silenziatore, 15 coltelli e diverse altre armi o oggetti atti a offendere.

In tema di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre 2 chilogrammi di cocaina e 10 chilogrammi di cannabinoidi, oltre a circa 350 dosi di eroina, shaboo, ecstasy e anfetamine. Tra i reati accertati dagli agenti, di cui spesso sono pubblicate foto e video sui social, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio e anche tentato omicidio.