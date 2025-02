Incidente domestico per due anziane, scatta l'allarme a Cossato e Andorno (foto di repertorio)

Doppio incidente domestico per due anziane biellesi. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, nei comuni di Andorno Micca e Cossato.

In entrambi i casi, stando alle prime informazioni raccolte, le donne non sarebbero più riuscite a rialzarsi dal pavimento di casa dopo una caduta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza.