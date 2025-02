Doppio sinistro stradale a Brusnengo e Valdilana, un uomo al Pronto Soccorso

Doppio sinistro stradale nel Biellese, con un uomo finito al Pronto Soccorso. È il bilancio della giornata di ieri, 25 febbraio: a Brusnengo, due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Nell'impatto è rimasto ferito uno dei conducenti, subito assistito dal personale del 118 e trasportato in codice verde all'ospedale.

A Valdilana, invece, una giovane alla guida della sua auto ha investito un animale selvatico, apparso, all'improvviso, sulla carreggiata. Fortunatamente è rimasta illesa nell'incidente. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.