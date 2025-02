Criminalità giovanile, operazione di Polizia anche a Biella: controllati oltre 250 giovani

Nell’ambito delle iniziative volte al contrasto del fenomeno della criminalità e della devianza giovanile, la Polizia di Stato di Biella ha partecipato ad una operazione ad alto impatto, disposta in varie e province italiane e coordinata dal Servizio centrale operativo.

Nel corso delle 3 giornate dedicate all’operazione è stato effettuato un accurato monitoraggio delle aree critiche e della movida. Sono stati inoltre intensificati i controlli di Polizia sul territorio cittadino ed in alcuni paesi della provincia, nei luoghi di aggregazione di giovani, in special modo minorenni che soprattutto supportati dal “gruppo” potrebbero rendersi autori di reati contro la persona e il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi, nonché di comportamenti illeciti che sfociano in forme di discriminazione e odio.

Durante i servizi predisposti nelle giornate di giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 febbraio sono stati impiegati circa 30 agenti della locale Questura, appartenenti agli uffici specializzati della Squadra Mobile, Squadra Volante e Polizia Amministrativa, supportati da 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Sono state controllate complessivamente 250 persone (di cui circa la metà minorenni ) e delle quali più di 50 risultavano avere già segnalazioni di Polizia a carico. Nell’ambito del servizio sono stati sequestrati 15 grammi circa di sostanza stupefacente e 2 giovani sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Pur non essendoci in questa provincia particolari fenomeni di criminalità giovanile, si mantiene alta l’attenzione per evitare situazioni analoghe a realtà più complesse.