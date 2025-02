Cossato, fermato alla stazione un pregiudicato: uomo denunciato e rimpatriato

Nella mattinata del 21 febbraio, nel corso dell’attività di pattugliamento del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cossato hanno effettuato un controllo delle persone presenti all’interno della stazione ferroviaria, obiettivo di attento monitoraggio. Tra i presenti hanno identificato un ventottenne marocchino, pregiudicato, che risultava destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato accompagnato in caserma e sono stati immediatamente avviate le procedure per confermare la sua identità, nonché, in stretta collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Biella, per verificare che il provvedimento fosse esecutivo e, nel caso, avviare la procedura per l’espulsione dal territorio nazionale. Grazie ad un’efficace azione di tutti gli Enti coinvolti, in brevissimo tempo è stata richiesta ed ottenuta la convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace di Biella, mentre la Questura organizzava il rimpatrio dell’uomo. Lo straniero è stato quindi trattenuto fino al pomeriggio seguente, quando è stato accompagnato all’Aeroporto di Milano Malpensa per essere imbarcato su un aereo destinato a ricondurlo in Marocco.