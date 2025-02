Andrea Chiavenuto e la Rally & co in gara a Saint Remy En Bosses. I risultati FOTO

Con l’ultima gara disputatasi lo scorso weekend sulla pista di Saint Rèmy en Bosses in Valle d’aosta, si e’ concluso il campionato di gare su ghiaccio Icechallenge che in occasione dell’ultima gara si e’ concesso ben 6 manches corse tutte nella giornata di sabato. Per la scuderia biellese Rally & co ha partecipato come di consueto Andrea Chiavenuto a bordo della Peugeot 306 maxi preparata nell’omonima officina di Mongrando . Le prime tre manches per lui sono state un calvario visto che le novita’ portate in pista non hanno avuto l’esito sperato consentendo al biellese di ottenere solo la 4° posizione in tutte e tre le gare. Nelle 3 ore di pausa il preparatore con i suoi collaboratori ha rivisto la vettura, smontando e rimontando tutto a tempo di record andando ad ottenere nelle ultime tre manches una splendida vittoria e due secondi posti che hanno consentito a Chiavenuto di ottenere la 4° posizione assoluta di campionato. “e’ stata una stagione con alti e bassi la mia – dice Andrea- ma tutto sommato gli spunti interessanti non sono mancati ed alcuni piazzamenti sono stati assolutamente soddisfacenti. Il doppio ruolo di pilota e praparatore (serguiva in campo gara altre 3 vetture) e’ decisamente impegnativo e non consente sempre di avere la massima concentrazione in gara , ma non ho nulla da recriminare , la quarta piazza in campionato e’ lo specchio dell’andamento nelle varie gare”