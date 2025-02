Motori, prima gara del 2025 per Tasinato: “Con me ci sarà il navigatore Bagolin” FOTO

Prima gara del nuovo anno per Pierangelo Tasinato. Il pilota biellese affronterà questo weekend la Ronde del Canavese, in classe R5, alla guida di una Skoda Fabia. Assieme a lui il navigatore Ermes Bagolin.

“Non è la prima volta che corriamo assieme – confida Tasinato – Sarà un'occasione per prendere feeling e fiducia. Un'altra novità è la scuderia: per questa annata, si correrà per i colori del VM Motor Team. Non vediamo l'ora di scendere in pista”.