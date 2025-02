TT Biella: otto incontri nel weekend di campionato FOTO

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, la terza giornata del girone di ritorno (e un anticipo della quarta) dei campionati a squadre, con 8 incontri: si sono registrati 4 incontri vinti in B2, D2(2) e D3, e 4 incontri persi in C2, D2 (2) e D3. Domenica 16 il terzo concentramento di serie C femminile, con 3 incontri vinti dal Team del TT Biella, che resta, imbattuto, leader della classifica.

Serie C Femminile

Il terzo concentrato di Serie C Femminile si è svolto domenica al Palazzetto dello Sport di Grugliasco. Tra le 14 squadre partecipanti, il match più atteso era tra il Gasp di Moncalieri e il TT Biella, entrambi imbattute. Le atlete biellesi, Lodovica Motta e Federica Prola, hanno vinto con determinazione. Motta ha superato la sua avversaria in tre set, mentre Prola ha recuperato un set di svantaggio contro Vaj, chiudendo con una vittoria in cinque set. Il doppio è stato vinto facilmente dalle biellesi. Il TT Biella aveva già vinto contro il Cus con un 3-0, e contro Verzuolo ha ottenuto un'altra vittoria senza difficoltà. La classifica vede il TT Biella al primo posto con 20 punti.

Serie B2

Il TT Biella – Carrozzeria Campagnolo ha vinto in trasferta contro l'Enjoy con un 3-0, grazie ai punti di Eugenio Panzera, Francesco Gamba e Matteo Passaro. Panzera ha dominato nel match contro Salvatore Margarone. La classifica attuale vede il TT Biella con 12 punti.

Serie C2

Nel match tra TT Biella – Biella Legno e lo Splendor, gli ospiti hanno vinto 5-4. Marangone ha conquistato tre punti per lo Splendor, mentre i biellesi hanno ottenuto punti grazie a Luca Lanza e altri giocatori, ma hanno perso la partita decisiva contro Marangone. Il TT Biella è al secondo posto con 14 punti.

Serie D1

La squadra del TT Biella – Farmacia Balestrini ha visto la giornata rinviata. La classifica attuale li vede al terzo posto con 12 punti.

Serie D2

Nel derby tra le due squadre di TT Biella, il team Pizzeria Giordano ha vinto contro Tintoria Ferraris con un 5-1. Successivamente, il team Pizzeria Giordano ha vinto anche contro lo Splendor. La squadra Tintoria Ferraris ha perso 5-1 contro Ivrea. La classifica vede il team Pizzeria Giordano con 9 punti.

Serie D3

Nel derby tra TT Biella – RDM Automazioni e Sicurezza e TT Biella – Barbera Auto, ha vinto la prima squadra con un 5-1. Giacomo Riva ha conquistato l'unico punto per la squadra Barbera Auto. La classifica vede il TT Biella – RDM Automazioni e Sicurezza al terzo posto con 7 punti.