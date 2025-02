Violento scontro auto-moto a Candelo, giovane in codice rosso all'ospedale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 21

Sono in corso accertamenti circa la dinamica del sinistro stradale avvenuto a Candelo nel pomeriggio di oggi. Coinvolte un'auto, condotta da un uomo di 30 anni, e una moto, guidata da un giovane di 25 anni. Quest'ultimo è stato trasportato a Novara in codice rosso all'ospedale.

Il fatto

È stato trasportato con l'elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Novara il conducente della moto, rimasto coinvolto in un sinistro con un'auto. È successo poco dopo le 17 di oggi, 19 febbraio, in via per Sandigliano, nel comune di Candelo.

Il motociclista, di cui non si conosce ancora l'età, è stato rianimato sul posto dai sanitari del 118 prima del trasporto al nosocomio novarese. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi di rito. La strada è stata, al momento, chiusa al traffico.