Non ce l'ha fatta il 25enne, il violento scontro di Candelo finisce in tragedia

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 25 anni che, poco dopo le 17 di ieri, 19 febbraio, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale con un'auto. La tragedia si è consumata in via per Sandigliano, a Candelo. Il giovane, residente in paese, era alla guida di una moto.

Fin da subito, le sue condizioni sono apparse piuttosto gravi tanto che era stato necessario l'impiego dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Novara. Ad accertare la dinamica del sinistro i Carabinieri, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco.