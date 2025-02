Serata perfetta per Bonprix TeamVolley, Alessandria al tappeto per 3-0

Il Bonprix TeamVolley sfodera una delle migliori prestazioni stagionali e schianta con un 3-0 - netto e quasi mai in discussione - Alessandria Volley, una delle big nel girone nazionale di Serie B2. Non c’era modo migliore di chiudere la mini-striscia negativa di risultati: una risposta da grande squadra.

Solito 6+1 per coach Fabrizio Preziosa: Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero con Bonini e Fallarini centrali. Buona partenza del TeamVolley, che trova i suoi colpi e costruisce un piccolo vantaggio negli scambi iniziali del primo set. Coach Bellagotti spende subito un tempo sull’11-7 e le sue ragazze rispondono ricucendo di poco il margine. Il Bonprix replica però colpo su colpo, tenendo sempre a distanza minima le avversarie. Sul 17-14 entrano Sola e Daffara per Caimi e Filippini, nella classica staffetta. Le biancoblù sfruttano la scia delle imprecisioni avversarie, richiamate ancora in panchina sul 20-15. Debutta al servizio anche Francoli, poi quando il +5 diventa +3 coach Preziosa mette le mani a “T” per pura precauzione. Il 25-22 lo martella giù capitan Diego.

Secondo parziale ancora di marca lessonese. Il Bonprix mette insieme un buon margine, attaccando con metodo le avversarie su tutto il fronte della rete. Soprattutto al centro, dove Bonini e Fallarini si fanno trovare pronte. Sul 16-11 entrano ancora Sola e Daffara; Diego fa e disfa un paio di attacchi e il set sembra prendere la piega giusta. Anche dopo il tardivo time-out ospite sul 17-12, è il TeamVolley a dettare il ritmo. Un ace di Filippini forza un altro tempo sul 24-18, ma Alessandria rientra nervosa. Ancora Filippini, con un attacco lungo (probabilmente fuori), chiude il parziale sul 25-20.

Terzo set che vede al rientro una squadra ospite più concreta, in grado di andare sul 3-6. La frazione è equilibrata: il primo sorpasso biancoblù arriva sul 10-9 con una diagonale di Gualinetti, ma Alessandria è spalle al muro e non può mollare. Un turno in battuta efficiente di Gatti spinge lo staff tecnico del Bonprix a chiamare la squadra a rapporto quando il tabellone lampeggia 11-13. Il rientro è da applausi: Filippini e Fallarini rimettono il set in bolla sul 14 pari, poi alzano il murone che vale il +2. Bellagotti spende un time-out ma la sua squadra non risponde. Il TeamVolley invece c’è, sul 20-15 il gioco è di nuovo fermo perché Alessandria è davvero a terra. Cambi fotocopia per le biancoblù, efficaci in tutti i reparti. Le avversarie sbagliano e subiscono. Il 25-18 è una diagonale di Sola, ciliegina perfetta su una serata da incorniciare.

Coach Fabrizio Preziosa: “Sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma anche caratteriale, questa partita è anche superiore alla vittoria contro Vigevano. Un dominio netto, dall’inizio alla fine, dopo la brutta e dolorosa sconfitta della settimana scorsa a Settimo. La reazione è stata bella, frutto del lavoro tecnico e psicologico svolto in settimana: un connubio tra società, staff e giocatrici. Dobbiamo aver presente che questo è ciò che dobbiamo fare, poiché tutte le componenti sono essenziali. Così è anche più divertente. Cosa è scattato? Forse abbiamo capito di aver tutti bisogno gli uni degli altri: siamo tutti sulla stessa barca e, se remiamo insieme nella stessa direzione, si arriva più velocemente in porto”.

Mvp di serata, la centrale Giulia Bonini: “Abbiamo cominciato, o meglio RI-cominciato, a giocare come sappiamo fare. Ci siamo sbloccate, abbiamo fatto gruppo: la vera forza della nostra squadra. Finalmente, una bella prestazione. Il risultato non è mai stato nemmeno in discussione, a parte qualche pallone perso per distrazione siamo sempre riuscite a tenere il punto. Cos’era mancato? Bella domanda. Più che a livello fisico, abbiamo avuto qualche problema psicologico. Ci eravamo allenate bene ma mentalmente eravamo sottotono. In questi giorni ci siamo date la carica per raggiungere questo obiettivo”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Acrobatica Group Alessandria Volley 3-0 (25-21/25-20/25-18)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara, Diego 10, Biasin ne, Gualinetti 6, Francoli, Sola 3, Bonini 13, De Carlini ne, Fallarini 6, Macchieraldo ne, Filippini 8, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.